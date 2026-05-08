Salsomaggiore vede i carabinieri e lancia la coca nelle aiuole | arrestato

A Salsomaggiore, i Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense hanno arrestato un uomo di 33 anni, considerato sospettato di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo, il giovane ha tentato di disfarsi della sostanza, lanciandola nelle aiuole circostanti. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di recuperare la droga e di bloccare l'uomo.

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Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense ha portato all’arresto di un 33enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio del 5 maggio nei pressi del parco Mazzini di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vede la polizia e lancia la coca nella siepe davanti al bar: denunciato 20enne Tensione a Salsomaggiore: 39enne minaccia strage in caserma, arrestato dai CarabinieriGrazie alla pronta reazione dei militari, l’uomo è stato bloccato senza feriti dopo aver tentato di irrompere nella caserma minacciando una strage. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Partono per una vacanza, poi spariscono: Sonia Bottacchiari scomparsa da 15 giorni con i figli e i 4 cani; Papà, andiamo in vacanza con mamma, Sonia e i due figli scomparsi da 2 settimane: il viaggio non organizzato e l'auto ritrovata (senza tracce); Scomparsi nel nulla durante una vacanza: Sonia Bottacchiari si era licenziata; Spariti nel nulla con quattro cani dopo una vacanza: ansia per Sonia Bottacchiari e i suoi due figli. Salsomaggiore, spaccio al parco Mazzini: arrestato 33enne con nove dosi di cocainaParco Mazzini, primo pomeriggio: uno scambio furtivo tra le fronde, una fuga a perdifiato, sirene in sottofondo. Finisce in un’aiuola, con nove palline di coca recuperate e un arresto. A sorprenderlo ... gazzettadiparma.it Salsomaggiore, la donna sparita in Friuli si era licenziata prima di partire con i figli x.com Grandi Agenzie. Richy Mitch & the Coal Miners · Evergreen. In una delle posizioni più apprezzate di Salsomaggiore Terme, lontana dal traffico della via principale ma comoda ai servizi, ti presentiamo una villa di 380 mq indipendente su quattro lati e inserita in - facebook.com facebook