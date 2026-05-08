A Salerno, cinque candidati sindaci hanno incontrato il Commissario incaricato di gestire la situazione di Piazza Portanova. La decisione del commissario potrebbe incidere sulla parità tra i candidati, sollevando domande sul loro confronto. Nel frattempo, alcuni sfidanti del leader regionale contestano le modalità di prenotazione della piazza, sostenendo che ci siano state irregolarità. La vicenda si sviluppa in un quadro di tensioni politiche e procedure in corso.

? Domande chiave Come influenzerà la decisione del commissario la parità tra i candidati?. Perché gli sfidanti di De Luca contestano la prenotazione della piazza?. Chi deciderà se Piazza Portanova deve restare libera per tutti?. Quali conseguenze avrà lo stallo logistico sulla campagna elettorale?.? In Breve Candidati Marenghi, Zambrano, Lanzocita, Turchi e De Felice chiedono chiarimenti a Vincenzo Panico.. Prenotazione palco per Vincenzo De Luca e lista Avanti Salerno fissata per 21-22 maggio.. Elezioni amministrative salerine previste per i giorni 24 e 25 maggio.. La disputa riguarda l'uso di Piazza Sedile di Portanova nel cuore di Salerno..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, i 5 candidati sindaci dal Commissario per Piazza Portanova

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