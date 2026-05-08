Salerno caos e violenza sul Corso | fermato uomo dopo l’aggressione a due agenti

Nella serata di ieri, nel centro di Salerno, si sono verificati momenti di tensione caratterizzati da disordini e violenza. Un uomo ha causato danni a scooter e si è reso protagonista di un'aggressione a due agenti. Dopo aver seminato il panico tra rifiuti e veicoli danneggiati, è stato fermato dalla polizia. La scena si è conclusa con l'arresto dell'uomo e l'intervento delle forze dell'ordine.

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Momenti di tensione nella serata di ieri nel centro di Salerno, dove un uomo ha seminato il caos tra rifiuti, scooter danneggiati e aggressioni. L’episodio si è verificato in traversa Marano, nei pressi del Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto emerso, l’uomo, in evidente stato di alterazione, sarebbe stato notato mentre rovistava tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Poco dopo avrebbe fatto cadere alcuni scooter in sosta, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti presenti nella zona. All’arrivo degli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato, la situazione sarebbe degenerata ulteriormente. L’uomo avrebbe infatti opposto resistenza, minacciando i poliziotti con una bottiglia e arrivando ad aggredirli durante le operazioni di contenimento.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, caos e violenza sul Corso: fermato uomo dopo l’aggressione a due agenti Notizie correlate Tentata aggressione a una ragazzina nel Parco Comola Ricci, fermato un uomoTentata aggressione nel Parco Comola Ricci a Napoli: un uomo ha provato ad aggredire una ragazzina ed è stato fermato dalla Polizia Municipale dopo... Leggi anche: Caos sul bus 41 a Quartu: uomo arrestato dopo la lite col passeggero Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Helter Skelter, il caos in mostra. Gli incubi di Arthur Jafa e Richard Prince dal cinema ai fumetti; Finale playoff nel caos: agguato fuori dallo stadio, colpito un caciatore; Palomonte, finale playoff nel caos: calciatore aggredito dopo la partita; Rissa tra giovani tifosi di Salernitana e Cavese prima del derby i video. Salerno, il lungomare è sempre meno sicuro: furti e risse a colpi di bottigliateStampaE’ sempre più allarme sicurezza a Salerno. Si susseguono, con una quotidianità inquietante, gli episodi di violenza e microcriminalità. Anche il lungomare cittadino non fa eccezione. Anzi – come ... salernonotizie.it Violenza e pestaggi quotidiani contro la madre, 15enne finisce in comunitàViolenza e pestaggi contro la madre, ragazzo di 15 anni fermato dai carabinieri e trasferito in comunità. E' questa la decisione adottata dalla Procura presso il Tribunale dei Minori di Salerno per un ... ilmattino.it A #LiveIn Roma Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità portuale Napoli-Salerno, Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Domenico Bagalà, presidente della Adsp del mare di Sardegna e Francesco Mastr - facebook.com facebook #questiontime Silvia Damilano replica a Salerno: la scuola infanzia Anna Frank, via Sansovino, è presidio importante per il quartiere. La situazione dura da sei anni, come segnalato dai genitori, con conseguente inagibilità di parte della struttura e disagio per l x.com