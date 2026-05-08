Salerno caos e violenza sul Corso | fermato uomo dopo l’aggressione a due agenti
Nella serata di ieri, nel centro di Salerno, si sono verificati momenti di tensione caratterizzati da disordini e violenza. Un uomo ha causato danni a scooter e si è reso protagonista di un'aggressione a due agenti. Dopo aver seminato il panico tra rifiuti e veicoli danneggiati, è stato fermato dalla polizia. La scena si è conclusa con l'arresto dell'uomo e l'intervento delle forze dell'ordine.
Momenti di tensione nella serata di ieri nel centro di Salerno, dove un uomo ha seminato il caos tra rifiuti, scooter danneggiati e aggressioni. L’episodio si è verificato in traversa Marano, nei pressi del Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto emerso, l’uomo, in evidente stato di alterazione, sarebbe stato notato mentre rovistava tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Poco dopo avrebbe fatto cadere alcuni scooter in sosta, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti presenti nella zona. All’arrivo degli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato, la situazione sarebbe degenerata ulteriormente. L’uomo avrebbe infatti opposto resistenza, minacciando i poliziotti con una bottiglia e arrivando ad aggredirli durante le operazioni di contenimento.🔗 Leggi su Zon.it
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