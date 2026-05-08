La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge toscana sul salario minimo negli appalti, annullando il criterio dei 9 euro all’ora come soglia obbligatoria. La decisione riguarda le norme adottate dalla regione per regolamentare i contratti nel settore degli appalti pubblici e privati. La pronuncia si basa sulla verifica della compatibilità di questa soglia con la Costituzione. La sentenza potrebbe influenzare le modalità di partecipazione delle imprese alle gare d’appalto.

? Domande chiave Come cambiano le strategie di offerta per le imprese toscane?. Perché la Corte ha considerato illegittimo il criterio dei 9 euro?. Quali rischi corrono le aziende che hanno vinto i bandi regionali?. Chi dovrà ora revisionare i capitolati delle aziende sanitarie locali?.? In Breve Legge regionale n. 30 del 18 giugno 2025 annullata dalla sentenza 602026.. Criterio premiale basato su 9 euro lordi l'ora dichiarato incostituzionale.. Le imprese devono ora seguire il D.Lgs 36 del 2023 e contratti nazionali.. La decisione impedisce alle Regioni di creare dislivelli normativi territoriali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salario minimo negli appalti: la Consulta annulla la legge Toscana

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