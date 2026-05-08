Sal Da Vinci in gara all’Eurovision | La musica è inclusione non c’entra con la politica | Interviste

A pochi giorni dalla sua esibizione all’Eurovision Song Contest 2026, l’Italia si presenta con il cantante Sal Da Vinci, che ha già conquistato le playlist online con il brano “Per sempre sì”. L’artista ha affermato che la musica rappresenta inclusione e non si lega alla politica, mentre l’evento si svolge a Vienna. Il suo pezzo è attualmente il più ascoltato tra quelli in gara, secondo i dati di streaming.

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