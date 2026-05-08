Sal Da Vinci in gara all’Eurovision | La musica è inclusione non c’entra con la politica | Interviste
A pochi giorni dalla sua esibizione all’Eurovision Song Contest 2026, l’Italia si presenta con il cantante Sal Da Vinci, che ha già conquistato le playlist online con il brano “Per sempre sì”. L’artista ha affermato che la musica rappresenta inclusione e non si lega alla politica, mentre l’evento si svolge a Vienna. Il suo pezzo è attualmente il più ascoltato tra quelli in gara, secondo i dati di streaming.
L’Italia arriva a Vienna da favorita dello streaming. A pochi giorni dal debutto di Sal Da Vinci sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026, “Per sempre sì” è già il brano più ascoltato tra quelli in gara. Oltre 36 milioni di stream complessivi, una viralità esplosa sui social e una crescita.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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