Durante l’Eurovision Song Contest 2026, l’attenzione si concentra non solo sulla musica, ma anche sui look dei partecipanti. Un esempio è il cantante che indossa abiti scelti da uno stilista noto nel settore moda. Questo stilista si occupa di creare le mise per il cantante, contribuendo a definire l’immagine visiva della performance. La collaborazione tra artista e stilista è un elemento chiave di questa edizione del festival musicale.

All’ Eurovision Song Contest 2026, ogni performer costruisce un universo visivo preciso, dove lo stile diventa parte integrante della performance. Ed è in questo spazio, tra moda e spettacolo, che si inserisce il lavoro di Duccio Fiorenzano, lo stilista scelto da Sal Da Vinci. La decisione racconta molto della direzione artistica del vincitore di Sanremo 2026: una volontà precisa di rinnovarsi, di dialogare con linguaggi contemporanei senza tradire la propria identità. Fiorenzano, con il suo approccio sartoriale e la sua estetica pulita, rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione e sperimentazione. Sul palco europeo più osservato (e ambito) dell’anno, ogni cucitura diventa messaggio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci, chi è Duccio Fiorenzano: lo stilista che lo veste a Eurovision 2026

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