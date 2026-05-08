Sabato di sole poi il ribaltone | in arrivo un’altra settimana instabile torna la pioggia

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un sabato caratterizzato da tempo soleggiato, le previsioni indicano un cambiamento nel clima per i giorni a venire. La prossima settimana sarà segnata da condizioni meteorologiche instabili, con l’arrivo di piogge frequenti e temperature che si manterranno variabili. Questa situazione si inserisce in un quadro di continui cambiamenti atmosferici che interessano la regione in questo periodo.

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Firenze, 8 maggio 2026 – Chi sperava in una primavera assolata e mite rimarrà deluso, almeno per quanto riguarda la prossima settimana. Le previsioni del consorzio LaMMA, annunciate da Valentina Grasso e Matteo Rossi, non sono infatti delle migliori. Domani, sabato 9 maggio, il tempo sarà clemente e la giornata sarà per lo più soleggiata. Ma già da domenica è atteso un peggioramento, con l’ingresso di una vasta area di bassa pressione che porterà la prossima settimana  instabilità e pioggia in Toscana e nel resto d’Italia.  La depressione in arrivo. Al momento la depressione è stazionaria sul Nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo è presente della nuvolosità che sta portando qualche rovescio sull’Italia centrale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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