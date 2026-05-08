Sabato da estate anticipata poi cambia tutto | le previsioni per il fine settimana a Novara e nel Vco

Il fine settimana nel novarese e nel Vco si presenta diviso in due fasi. Sabato si prevede una giornata calda e soleggiata, mentre nella seconda metà del weekend le condizioni cambieranno, con un aumento dell’instabilità e possibili piogge. Le previsioni indicano una prima parte di clima estivo, seguita da un peggioramento delle condizioni meteo.

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