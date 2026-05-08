Russo lancia i Dem | Sostenibilità e sviluppo Priorità ai servizi

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante politico ha annunciato la creazione di un nuovo partito, sottolineando l’impegno per sostenibilità, cura e sviluppo. Ha specificato che l’obiettivo è rispondere ai bisogni delle persone, promuovendo la rigenerazione del territorio senza consumo di nuovo suolo. Tra le priorità indicate ci sono la mobilità dolce, la sicurezza stradale, gli spazi pubblici e i servizi di prossimità.

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Sostenibilità, cura e sviluppo sono le parole chiave. Vogliamo continuare a mettere al centro i bisogni delle persone, rigenerando il territorio senza consumare nuovo suolo, investendo su mobilità dolce, sicurezza stradale, spazi pubblici e servizi di prossimità". Così Giovanni Russo, candidato capolista del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali di Cascina, presenta il programma elettorale dei dem. Russo, quali sono i punti centrali del vostro programma per Cascina? " Sostenibilità, cura e sviluppo sono le parole chiave. Vogliamo continuare a mettere al centro i bisogni delle persone, rigenerando il territorio senza consumare nuovo suolo, investendo su mobilità dolce, sicurezza stradale, spazi pubblici e servizi di prossimità".🔗 Leggi su Lanazione.it

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