Russia se sei donna 25% di salario in meno

Da it.insideover.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca condotta dalla società britannica FinExpertise ha rilevato che nel 2025 le donne in Russia guadagnano in media il 25% in meno rispetto agli uomini. I dati si basano su analisi salariali condotte nel Paese e mostrano una disparità significativa tra i generi. La differenza di retribuzione si manifesta in vari settori e ruoli lavorativi, evidenziando una divaricata nel trattamento economico tra uomini e donne.

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Secondo una ricerca della società britannica FinExpertise, il salario delle donne in Russia, nel 2025, è risultato in media del 25% inferiore a quello degli uomini. Il divario più ampio degli ultimi quindici anni. Il gender gap salariale non è certo un problema solo russo. Per fare un esempio: negli Usa, sempre nel 2025, è stato calcolato nel 18,5%. Ma per quanto riguarda la Russia, è interessante notare due aspetti. Il primo è che la sperequazione ai danni delle donne è stata perennemente in vigore anche ai tempi dell’U. I salari nel 1958 erano inferiori del 39% a quelli degli uomini (e prima, nel periodo bellico, addirittura del 50%). A metà degli anni Sessanta la differenza era ancora oltre il 30%, come pure verso la fine degli anni Settanta.🔗 Leggi su It.insideover.com

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