Il ministro degli Esteri ha incontrato la premier in un incontro che segna un primo passo verso un dialogue più aperto tra i due governi. Durante la riunione, si è parlato della missione navale prevista per mercoledì nello stretto di Hormuz, con due navi cacciamine coinvolte. La premier ha sottolineato l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando l'attenzione verso le relazioni internazionali.

Al ramoscello d’ulivo di Marco Rubio, Giorgia Meloni risponderà oggi con cortesia, ma senza ritirare fuori dall’armadio l’abito da pontiera tra Ue e Usa che aveva indossato fino a pochi mesi fa. È troppo presto per celebrare un disgelo frettoloso. Gli attacchi di Donald Trump alla stessa premier e a Papa Leone XIV sono ancora freschi, come evidenti sono i costi economici della guerra in Iran, sferrata da Trump e Netanyahu senza neppure avvisare gli europei. Non ci saranno dichiarazioni congiunte, perché non è un incontro tra omologhi, ma una «visita di cortesia», come dal Governo continuano a chiamarla. Con una premessa chiave che la premier consegnerà al Segretario di Stato Usa quando varcherà il portone di Palazzo Chigi alle 11.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Rubio vede la premier, primi passi per il disgelo

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