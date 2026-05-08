Un articolo pubblicato da Il Tempo anticipa un possibile buon esito di un colloquio tra un alto rappresentante americano e il Papa, notando come il giornale fosse in anticipo rispetto alle voci circolate. La notizia si basa su fonti non ufficiali e si concentra sulla figura di Rubio, descritto come un mediatore pacifico, con riferimenti anche a un commento di un politico italiano. La discussione coinvolge inoltre figure di spicco statunitensi e il loro ruolo nelle dinamiche internazionali.

Chi legge Il Tempo sta sempre almeno un giro avanti. Infatti questo giornale vi aveva raccontato da giorni, in solitudine pressoché totale, che il colloquio tra Papa Leone e il Segretario di Stato americano Marco Rubio sarebbe molto probabilmente andato bene. E infatti è andata così, nonostante che i profeti di sventura immaginassero chissà quali sconquassi. Ne abbiamo lette – prima – di tutti i colori: perfino che Donald Trump volesse tendere una trappola al suo ministro, quando invece era ed è evidente che Rubio stia scalando posizioni e abbia molto probabilmente scavalcato il vicepresidente J.D. Vance nella corsa alla nomination presidenziale per il 2028.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rubio il peacemaker. Capezzone: Prevost, Trump e il successo scontato di un "interprete" speciale

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