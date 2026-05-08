Debutta oggi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, un avvincente thriller on-the-run che mescola le atmosfere cupe del noir a inaspettate sfumature comedy. Diretta da Davide Marengo e liberamente tratta dal bestseller di Giampaolo Simi, la serie in sei episodi ci trascina in un folle viaggio attraverso l’Italia, dove il confine tra legge e criminalità si fa sempre più sottile. Una storia di formazione e sopravvivenza che vede protagonisti due giovani costretti a fidarsi l'uno dell'altra per restare in vita. Al centro della narrazione troviamo Rosa, una giovane recluta della polizia alle prese con la sua prima, delicatissima missione sotto copertura: scortare e proteggere Daniele Mastronero, detto Cocìss, un baby boss della camorra che ha deciso di collaborare con la giustizia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rosa Elettrica - in fuga con il nemico con Maria Chiara Giannetta al via su Sky

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