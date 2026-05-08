Ronaldinho ha commentato pubblicamente la possibilità che Neymar venga convocato per il Mondiale di quest’estate, esprimendo il suo sostegno al giocatore e criticando la scelta dell’allenatore. Secondo l’ex calciatore, Neymar è il migliore e l’allenatore sarebbe un folle a non includerlo nella rosa. La questione della convocazione di Neymar da parte di Carlo Ancelotti sembra ormai diventata un argomento di discussione aperta.

Che Neymar possa essere convocato per il Mondiale di quest’estate da Carlo Ancelotti è sempre più improbabile. Anche dopo gli infortuni di Rodrygo ed Estevao, l’ex Barça è nettamente sotto le gerarchie del ct. Di questo ne ha parlato l’ex calciatore Ronaldinho a Globo, dove ha ribadito il suo desiderio di rivedere Neymar indossare la maglia verdeoro. Ronaldinho spinge Ancelotti a convocare Neymar. “ Con il massimo rispetto per tutti, ma, a mio parere, è il migliore di tutti “, ha dichiarato Ronaldinho. “ Sarebbe da folli non convocarlo “; qui l’ex giocatore brasiliano si riferisce soprattutto a Carlo Ancelotti, che ha sempre detto di prendere in considerazione le condizioni fisiche di Neymar, ma non lo ha mai convocato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ronaldinho fa propaganda a Neymar per il Mondiale: “È il migliore, Ancelotti un folle se non lo convoca”

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