Il Milan sta ancora cercando un attaccante da inserire nel proprio organico, ma secondo fonti vicine alla situazione, il club non sarebbe del tutto convinto di portare a termine l’operazione con Lewandowski. Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione, confermando le difficoltà e le incertezze legate al possibile trasferimento dell’attaccante. La trattativa resta in fase di valutazione, senza che siano stati definiti i dettagli finali.

Come sappiamo, in casa Milan la dirigenza è alla ricerca di un'attaccante in grado di soddisfare le richieste di allegri:20-25 gol a stagione. Sono tantissimi i nomi accostati ai colori rossoneri nel corso degli ultimi mesi, ma a lasciare a bocca aperte i tifosi è stato sicuramente quello di Robert Lewandowski, attaccante polacco in scadenza con il Barcellona. Sul calciatore, però, ci sarebbe anche la Juventus di Luciano Spalletti. A fornire ulteriori dettagli sulla situazione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. In un video diffuso tramite il suo canale Whatsapp, l'esperto di mercato ha voluto chiarire che, al momento, l'interesse dei bianconeri sembra essersi freddato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano: “Lewandowski? Milan non proprio convinto dell’operazione”

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