A inizio 2026, il mercato degli uffici in Italia mostra un rallentamento rispetto alle crescite osservate nel 2025. La capitale supera Milano, segnando uno spostamento nelle dinamiche del settore immobiliare commerciale. Questo cambiamento si riflette in modo evidente nelle transazioni e nelle valutazioni degli spazi, con un’evoluzione delle tendenze che interessa entrambe le città. I dati disponibili indicano un quadro più stabile rispetto agli anni precedenti.

Il mercato italiano degli uffici apre il 2026 con un rallentamento rispetto ai segnali di crescita registrati nel corso del 2025. A incidere sull’andamento del comparto sono soprattutto la maggiore prudenza di investitori e aziende e la scarsità di immobili di alta qualità nelle aree più richieste delle grandi città. Secondo l’ultimo report pubblicato da Savills Italia, nel primo trimestre del 2026 gli investimenti nel settore office hanno raggiunto circa 400 milioni di euro. Roma guadagna terreno negli investimenti immobiliari. Uno degli elementi più rilevanti emersi nel primo trimestre riguarda il cambiamento della geografia degli investimenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Roma supera Milano: come cambia il mercato degli uffici nel 2026

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