A Roma, la tennista americana Tyra Grant si prepara ad affrontare una nuova avversaria, la giovane promessa Bartunkova, arrivata inaspettatamente nel torneo. La sfida si inserisce in un momento di cambiamenti, con il ritiro di Mboko che potrebbe modificare le strategie della giocatrice statunitense. Intanto, la giovane avversaria ha già dimostrato il suo talento battendo Bencic in una precedente gara.

? Domande chiave Come influenzerà il ritiro di Mboko le strategie di Tyra Grant?. Chi è la giovane promessa che ha già battuto Bencic?. Perché la carriera di Bartunkova è stata interrotta da una sanzione?. Come ha gestito la tennista ceca la controversia anti-doping?.? In Breve Bartunkova numero 93 del ranking mondiale dopo i successi agli Australian Open 2025.. La ceca ha battuto Ashlyn Krueger e perso contro Anastasia Potapova in qualificazione.. La ventenne ha superato una sanzione anti-doping di sei mesi nel novembre 2024.. Due finali Slam junior tra Wimbledon 2023 e Roland Garros 2022.. Tyra Grant affronterà la ceca Nikola Bartunkova al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026 dopo il ritiro di Victoria Mboko.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sfida inaspettata per Grant: arriva la giovane Bartunkova

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