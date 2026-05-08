Nella zona di Roma centro, dove si trova anche il Ghetto ebraico, il partito islamico ha presentato una richiesta ufficiale per ottenere spazi dedicati nei cimiteri della città. La proposta è stata avanzata per garantire aree riservate ai fedeli musulmani. La richiesta è stata depositata presso l’amministrazione comunale, che ora dovrà valutare le eventuali risposte e decisioni in merito.

Il partito islamico ora sbarca anche in municipio, più precisamente quello di Roma centro, lo stesso in cui c’è il Ghetto ebraico. Con l’ordine del giorno “comunità dei musulmani a Roma” questa mattina è stato audito in commissione Pari Opportunità il gruppo MuRo27, guidato da Francesco Tieri, che ha l’obiettivo di incidere sulle elezioni della capitale con proposte basate sui principi musulmani. “Siamo musulmani e abbiamo ovviamente contezza della specificità della nostra confessione quindi, domanda, abbiamo discusso del problema delle aree cimiteriali. A sollecitazione diretta sul caso di Centocelle, abbiamo raccontato la realtà perfettamente integrata della comunità islamica locale e l’inerzia dell’amministrazione che non vuole affrontare l’argomento, luoghi di culto”, fanno sapere da MuRo27.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, il partito islamico sbarca in municipio: "Aree per noi nei cimiteri"

Notizie correlate

“Vogliono imporre il calendario islamico”. Barricate alla proposta del partito islamico di chiudere le scuole per il RamadanIl partito islamico di Roma sta iniziando la sua marcia verso le elezioni del 2027 e sta già ponendo in chiaro quali sono i suoi capisaldi e...

Partito islamico in Andalusia: promuovere l'”umanesimo islamico”Per la prima volta dalla Reconquista spagnola, un partito islamico tenterà di ottenere seggi alle elezioni andaluse con l’obiettivo di vincere nei...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La strategia degli islamici: 20mila candidati nel '27; Il patto Bangla-Dem nel cuore della Roma islamica; Allah in Comune, l'islamo-sinistra prepara le amministrative; Contraddizioni futuriste | il candidato islamico benedetto da Vannacci.

Roma, il partito islamico sbarca in municipio: Aree per noi nei cimiteriIl gruppo MuRo27, guidato da Francesco Tieri, è stato audito in commissione Pari Opportunità. Sono le stesse persone che hanno chiesto al sindaco Gualtieri di eleggere consigliere aggiunti stranieri ... ilgiornale.it

Partito Islamico pressa la sinistra: chiudere scuole di Roma per il Ramadan/ Pd e M5s all’evento con l’ImamDal Partito Islamico per le Comunali 2027 agli eventi con esponenti Pd e M5s: cosa succede tra la rete musulmana e il Centrosinistra italiano CRESCE LA CONNESSIONE TRA CENTROSINISTRA ITALIANO E ... ilsussidiario.net

A #LiveIn Roma Domenico Bagalà, presidente della Autorità portuale del mare di Sardegna ha riflettuto su processi produttivi in vigore: “Oggi si produce in Asia e si consuma in Europa: questo modello non può più funzionare” x.com

La visita è stata preceduta nelle scorse settimane dagli attacchi di Trump a Meloni, che hanno fatto calare il gelo tra Roma e Washington facebook