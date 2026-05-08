Roma e scuola | Pellegrini e Pandini incontrano gli studenti a Trigoria

A Trigoria, nel Liceo Scientifico Sportivo, si è tenuto l’evento “Anche la scuola in campo!” durante il quale Lorenzo Pellegrini e Marta Pandini hanno incontrato gli studenti. L’appuntamento ha coinvolto temi come nutrizione, tecnologia e valori legati allo sport e alla scuola. La mattinata è stata dedicata a momenti di formazione e confronto tra i calciatori e gli studenti presenti.

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