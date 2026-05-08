Roma e Bruxelles Laika denuncia UE e Italia con due blitz artistici su Gaza

A Roma e Bruxelles, un gruppo ha realizzato due azioni artistiche pubbliche contro l’Unione Europea e l’Italia, utilizzando immagini e messaggi per promuovere la campagna “Justice for Palestine”. Le opere sono state affisse in spazi pubblici e mirano a sensibilizzare sull’attuale conflitto israelo-palestinese, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei passanti sulle questioni legate alla regione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dagli organizzatori.

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A Roma e Bruxelles affisse opere contro UE e Italia: al centro il conflitto israelo-palestinese e la campagna “Justice for Palestine”. All’alba dell’8 maggio, alla vigilia della Giornata dell’Europa, la street artist Laika ha compiuto un doppio blitz a Roma e Bruxelles, affiggendo tre opere che denunciano la complicità dell’Unione Europea e del Governo Italiano con Israele. L’azione artistica nasce dall’incontro con Justice for Palestine, l’iniziativa dei cittadini europei che chiede la sospensione totale dell’accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. In via Quattro Novembre, davanti agli uffici di Roma del parlamento UE, l’opera...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Roma e Bruxelles, Laika denuncia UE e Italia con due blitz artistici su Gaza Notizie correlate Sanremo 2026: Laika porta “Come le farfalle” per Gaza e rende omaggio a Ermal MetaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Tassa extraprofitti alle società energetiche, l’Italia e i Paesi Ue scrivono a BruxellesItalia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria lanciano un appello alla Commissione europea per introdurre una misura fiscale comune sugli utili...