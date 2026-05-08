Nel cuore di Roma, il traffico è stato temporaneamente bloccato a causa di visite di delegazioni straniere, provocando disagi e disservizi nel centro città. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade, tra cui quelle che collegano Piazza Venezia a Largo Chigi, rendendo difficile il transito tra queste zone. La situazione ha creato una situazione di caos per automobilisti e residenti della zona.

? Domande chiave Quali strade specifiche saranno completamente interdette tra Piazza Venezia e Largo Chigi?. Come influirà il guasto in via Aurelia sulla viabilità del centro?. Quali aree della periferia rischiano l'isolamento a causa dei blocchi?. Perché la congestione si sta estendendo fino alla zona di Aprilia?.? In Breve Code di 2 km registrate in Galleria Pasa verso il Lungotevere.. Rallentamenti su A24 tra via Fiorentini e tangenziale e in via Ostiense.. Traffico lento su via del mare verso Magliana e sulla Pontina verso via Colombo.. Veicolo in avaria blocca la circolazione su via Aurelia all'altezza di via Acquafredda.. Venerdì 08 maggio 2026, alle ore 11:30, il centro di Roma affronta blocchi stradali e rallentamenti per motivi di sicurezza legati alla visita di delegazioni straniere in città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma bloccata: caos nel centro per visite di delegazioni straniere

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