Rocco De Santis conquista Via Veneto | due nuovi concept al Flora

Rocco De Santis, chef stellato, apre due nuovi concept al Flora, situato in via Veneto. Questi interventi riguardano il rinnovamento del settimo piano dell'hotel, con l’obiettivo di ampliare l’offerta gastronomica. La presentazione ufficiale delle nuove aree è prevista prossimamente. La ristrutturazione coinvolge spazi dedicati alla ristorazione e al ricevimento, con un focus sulla qualità e l’innovazione culinaria.

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? Domande chiave Chi è lo chef stellato che trasforma il settimo piano?. Come cambierà l'offerta gastronomica del Grand Hotel Flora?. Quale studio internazionale ha progettato il nuovo rooftop di lusso?. Perché questo progetto punta a rivoluzionare Via Veneto?.? In Breve Progetto al settimo piano con all-day dining e sala fine dining mediterranea.. Restyling del rooftop affidato allo studio internazionale Tihany Design.. De Santis ha ottenuto due stelle Michelin a Firenze nel 2019 e 2020.. Nuovo modello di ospitalità per diversificare l'offerta del Grand Hotel Flora.. Lo chef Rocco De Santis arriva a Roma per guidare il nuovo progetto gastronomico del Grand Hotel Flora in via Veneto, portando con sé l’esperienza maturata con due stelle Michelin a Firenze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rocco De Santis conquista Via Veneto: due nuovi concept al Flora Notizie correlate Leggi anche: Uno chef stellato a Via Veneto, Rocco De Santis al Grand Hotel Flora Food, al Grand Hotel Flora di Roma arriva lo chef Rocco De Santis(Adnkronos) – Rocco De Santis è il nuovo Executive chef del Grand Hotel Flora di Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Rocco De Santis lascia il bistellato fiorentino «Santa Elisabetta»: «La mia nuova casa? La terrazza d'autore del Flora a Roma, in Via Veneto»Rocco De Santis si trasferisce a Roma, nella magnifica terrazza del Grand Hotel Flora in Via Veneto. «Era il momento di cambiare», racconta lo chef da qualche settimana ha lasciato il ristorante ... corriere.it Identikit di uno chef. Rocco De Santis, del Ristorante Santa Elisabetta dell’hotel Brunelleschi di FirenzePer la rubrica identikit di uno chef, Rocco De Santis - del ristorante Santa Elisabetta dell’hotel Brunelleschi di Firenze - si racconta e ci svela le sue ricette iconiche da rifare a casa. gamberorosso.it