Roccapiemonte Francesco Correale insignito da Mattarella con l' Alfiere della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha conferito ieri mattina al Palazzo del Quirinale l’onorificenza di Alfiere della Repubblica a un volontario del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni. L’insignito è stato riconosciuto per il suo impegno nel campo della protezione civile. La premiazione si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali.

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito ieri mattina, al Palazzo del Quirinale, l'onorificenza di Alfiere della Repubblica a Francesco Correale, volontario del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte. Alla cerimonia erano presenti il sindaco del Comune, Carmine Pagano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Francesco Correale di Roccapiemonte Alfiere della Repubblica: le congratulazioni del sindaco Roccapiemonte, il giovane Francesco nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella: “Fare buona azione riempie cuore”Tempo di lettura: 3 minutiAveva appena 14 anni ma di fronte ad una grave emergenza non esitò a mettersi al servizio della sua comunità per salvare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Angelo del fango, il giovane Francesco nominato Alfiere della Repubblica; Alfieri della Repubblica: Mattarella premia il coraggio e la determinazione di due giovani pavesi; Alfiere della Repubblica, insignito giovane di Roccapiemonte: salvò anziani da colata di fango -; Mattarella premia due calabresi e una siciliana tra i 28 giovani Alfieri della Repubblica. Alfiere della Repubblica, insignito giovane di Roccapiemonte: salvò anziani da colata di fangoStampaE’ stato consegnato anche a Francesco Correale di Roccapiemonte, che quando aveva 14 anni partecipò ai soccorsi per l’esondazione del torrente Solofrana, uno degli attestati di Alfiere della Rep ... salernonotizie.it «Angelo del fango», il giovane Francesco nominato Alfiere della RepubblicaUna giornata che resterà scolpita nella storia del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte, così come per l'intera comunità. Questa mattina, presso il Palazzo ... ilmattino.it Francesco Correale, giovane di #Roccapiemonte, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella nella prestigiosa cornice del Quirinale. Il riconoscimento arriva per il coraggio e il senso di solidarietà dimostrati durante l’esondazion - facebook.com facebook