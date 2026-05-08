Roccacinquemiglia | 600.000€ per il rilancio di San Giovanni
A Roccacinquemiglia sono stati stanziati 600.000 euro per il progetto di rilancio di San Giovanni. La somma copre i lavori di ricostruzione della sommità del campanile utilizzando le pietre originali e il restauro dell’ex chiesa. La fase di intervento prevede il recupero strutturale e la conservazione dei materiali storici. Restano da definire le destinazioni future degli spazi una volta completati gli interventi.
? Domande chiave Come verrà ricostruita la cima del campanile con le pietre originali?. Cosa diventerà concretamente l'ex chiesa dopo il restauro?. Quali nuove funzioni ospiterà lo spazio per la comunità locale?. Come influirà questo progetto sul futuro turistico di Roccacinquemiglia?.? In Breve Il vicesindaco Franco Castellano ha supportato il percorso di definizione dell'intervento.. Il progetto integra il recupero con centro sportivo, pista ciclabile e ostello.. Il restauro prevede il riassemblaggio dei pezzi in pietra originali del campanile.. La nuova sala ospiterà congressi, mostre e incontri per la comunità locale.. Oltre 600 mila euro finanzieranno il recupero dell’ex chiesa di San Giovanni Battista a Roccacinquemiglia, frazione di Castel di Sangro, per trasformare il rudere in una sala polifunzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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