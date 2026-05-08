Roccacinquemiglia | 600.000€ per il rilancio di San Giovanni

A Roccacinquemiglia sono stati stanziati 600.000 euro per il progetto di rilancio di San Giovanni. La somma copre i lavori di ricostruzione della sommità del campanile utilizzando le pietre originali e il restauro dell’ex chiesa. La fase di intervento prevede il recupero strutturale e la conservazione dei materiali storici. Restano da definire le destinazioni future degli spazi una volta completati gli interventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui