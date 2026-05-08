‘Roberta Valente - Notaio in Sorrento’ | ci sarà la seconda stagione? Lo svela Alessio Lapice

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova serie televisiva ambientata tra i vicoli e il mare di Sorrento ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. La produzione, intitolata ‘Roberta Valente - Notaio in Sorrento’, si è conclusa con un finale che ha lasciato molti in attesa di una possibile seconda stagione. Sul fronte della sceneggiatura, l’attore protagonista ha recentemente affermato di aver ricevuto indicazioni positive riguardo a un eventuale proseguimento della storia.

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Il panorama della fiction italiana ha trovato una nuova perla incastonata tra i vicoli e il blu del Golfo: ‘ Roberta Valente - Notaio in Sorrento’. La serie, che ha saputo mescolare il rigore del diritto con i sentimenti dei protagonisti e i segreti di una costiera magica, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Ma la domanda che rimbalza da giorni sui social e tra i vicoli della città è solo una: vedremo mai una seconda stagione? Il segreto del successo. Non è solo una questione di ascolti, che pure sono stati eccellenti. La forza della serie risiede nella sua protagonista, un notaio che rompe gli schemi: dopo anni vissuti altrove, Roberta torna nella sua Sorrento per coronare il suo sogno d’amore ma, soprattutto, per fare i conti con un passato tutto da scoprire.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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