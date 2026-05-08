Sabato sera a Montecatini si è tenuto un evento dedicato alle relazioni tossiche, con la partecipazione della psicologa forense e criminologa investigativa Roberta Bruzzone. L’appuntamento si è svolto al Nuovo Teatro Verdi alle 21, dove Bruzzone ha presentato il suo spettacolo intitolato “Amami da Morire – Anatomia di una relazione tossica”. Durante la serata, sono stati discussi i segnali inequivocabili del comportamento dei manipolatori affettivi.

Montecatini, 8 maggio 2026 – Un sabato sera per saperne di più delle relazioni tossiche. Arriva al Nuovo Teatro Verdi di Montecatin i, la psicologa forense, criminologa investigativa e profiler Roberta Bruzzone, in scena dalle 21 con ’Amami da Morire – Anatomia di una relazione tossica’. Per il terzo anno consecutivo è nella città termale. “Questa volta per un viaggio nella mente dei manipolatori affettivi. Spiego, con esempi pratici, come funziona la mente di un manipolatore narcisista, che tipo di trappole utilizza, attraverso quali fasi agisce, quali quelle più pericolose e cosa osservare per avere maggiori indicazioni. Spiego che cosa accade nella mente del manipolato, di colui o colei che piomba nella dipendenza affettiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roberta Bruzzone: “Ecco come funziona la la mente di un manipolatore affettivo, ci sono segnali inequivocabili”

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