L’attore noto per il suo ruolo di Iron Man ha commentato il crescente fenomeno degli influencer, affermando che considerare queste figure come le nuove star del futuro è un’idea priva di senso. La sua opinione si inserisce nel dibattito attuale sulle diverse modalità di intrattenimento e sull’evoluzione del ruolo delle celebrità nel mondo digitale. La sua posizione si distingue per la chiarezza con cui ha espresso il suo punto di vista senza mezzi termini.

Robert Downey Jr., premio Oscar e volto iconico di Iron Man nell’universo Marvel, ha espresso una posizione netta e senza filtri sul fenomeno degli influencer e sul loro ruolo nel futuro dell’intrattenimento. Durante un’intervista al podcast Conversations for our Daughters, l’attore ha dichiarato che definire gli influencer come “le star del futuro” è “una totale sciocchezza”, usando un linguaggio molto più colorito in originale. Le parole di Downey Jr. rilanciate da The Hollywood Reporter, arrivano in un momento in cui il confine tra content creator e star di Hollywood continua a sfumare, con sempre più influencer che transitano verso il cinema e la televisione mainstream.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Robert Downey Jr. boccia gli influencer: “Dire che sono le star del futuro è una sciocchezza”

Notizie correlate

Robert Downey Jr. attacca gli influencer: "Star del futuro? Stronzate"La star dei Marvel Studios, che presto rivedremo sullo schermo nel ruolo del villain Dottor Destino, ha parlato della celebrità raggiunta dal mondo...

Avengers: Doomsday, Kevin Feige sul ritorno di Robert Downey Jr.: "Facciamo quello che ci pare"Marvel prova a fare con un'operazione tanto rischiosa quanto affascinante: riportare Robert Downey Jr.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Robert Downey Jr. boccia gli influencer: Dire che sono le star del futuro è una sciocchezza.

Robert Downey Jr. boccia gli influencer: Dire che sono le star del futuro è una sciocchezzaRobert Downey Jr. critica duramente gli influencer: Dire che sono le star del futuro è una sciocchezza. Le dichiarazioni dell'attore Marvel sul fenomeno social. cinemaserietv.it

Assoluta spazzatura: Robert Downey Jr. demolisce il mito degli influencer come starPer il celebre attore e premio Oscar, definire gli influencer come star del futuro è una 'assoluta sciocchezza'. cinema.everyeye.it