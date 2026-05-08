Ristoro economico sulle sorgenti si decida

In Consiglio regionale si svolge una discussione sulla questione del ristoro economico legato alle sorgenti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’istanza che ora sarà valutata dall’assemblea per decidere se procedere con un intervento concreto. La proposta riguarda un intervento finanziario volto a tutelare le risorse idriche e le aree interessate. La decisione finale sarà presa nelle prossime sedute, dopo il dibattito tra i consiglieri.

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Dal dibattito all’atto formale in Consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle porta, infatti, ad Ancona la questione del ristoro economico per i territori montani che custodiscono le sorgenti idriche, depositando un’interrogazione rivolta alla giunta Acquaroli per chiedere conto della mancata attuazione delle norme già esistenti. Al centro del documento, la richiesta di rendere finalmente operativo il meccanismo di compensazione ambientale destinato alle comunità dell’entroterra. Un tema tornato d’attualità nelle scorse settimane dopo l’intervento del sindaco di Frontino e presidente dell’Unione Montana del Montefeltro Andrea Spagna, che aveva rivendicato sul Carlino la necessità di riconoscere ai territori montani un indennizzo legato allo sfruttamento della risorsa idrica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ristoro economico sulle sorgenti, si decida" Notizie correlate “Il Polo Nautico non può più aspettare: sviluppo e lavoro stabile, ora si decida”Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione di Maurizio Flore, segretario generale della Uilm di Brindisi Il progetto del Polo Nautico “Brundisium”,... Leggi anche: Ravezzani: «Juve eccellente. Annullamento gol di Conceicao è discutibile, a meno che non si decida di…» Contenuti di approfondimento Si parla di: Ristoro economico sulle sorgenti, si decida; Le 30 migliori sorgenti termali e piscine geotermiche d'Islanda. Ristoro economico sulle sorgenti, si decidaIl Movimento 5 Stelle porta avanti l’istanza partita dai territori. La normativa è chiara, ma i soldi non vengono erogati alle aree montane ... ilrestodelcarlino.it