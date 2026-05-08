Risorgimento Repubblicano attacca | Il fallimento dell’asse Pri-Lega era scritto Ci distacchiamo dall' attuale classe dirigente
Il gruppo politico Pri-Lega ha annunciato la fine della propria esperienza, definendola una chiusura di un accordo e dichiarando la volontà di distanziarsi dall’attuale classe dirigente. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolinea il fallimento di un’alleanza considerata ormai conclusa. Questa scelta segue le tensioni e le divergenze emerse negli ultimi mesi tra i componenti del gruppo e le forze alleate.
“La fine dell’esperienza del gruppo Pri-Lega non rappresenta soltanto la chiusura di un accordo politico. Rappresenta il fallimento di un modo di intendere la politica privo di identità, di visione e di coerenza”. Così il direttivo di Risorgimento Repubblicano, ricordando di aver “espresso da.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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