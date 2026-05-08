Risorgimento Repubblicano attacca | Il fallimento dell’asse Pri-Lega era scritto Ci distacchiamo dall' attuale classe dirigente

Il gruppo politico Pri-Lega ha annunciato la fine della propria esperienza, definendola una chiusura di un accordo e dichiarando la volontà di distanziarsi dall’attuale classe dirigente. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolinea il fallimento di un’alleanza considerata ormai conclusa. Questa scelta segue le tensioni e le divergenze emerse negli ultimi mesi tra i componenti del gruppo e le forze alleate.

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