Riserve d'acqua sono già disponibili in alcune zone, mentre si lavora per preparare eventuali interventi. È stato attivato un tavolo di confronto tra l'azienda gestore e le prefetture delle aree interessate, con l'obiettivo di pianificare le attività necessarie per ridurre al minimo i disagi alla popolazione. La comunicazione riguarda l'uso responsabile delle risorse idriche da parte dei cittadini.

In vista dell’intervento è stato avviato da Publiacqua il tavolo con le prefetture delle aree coinvolte con le quali sono in corso di definizione le attività per garantire il minor disagio. Particolare attenzione è stata dedicata alle Asl e alle direzioni degli ospedali. Sul territorio saranno posizionate autobotti, il luogo esatto di stazionamento però è ancora in corso di definizione. Per tutti i cittadini invece l’appello dell’azienda è a un utilizzo responsabile dell’acqua, anche nelle ore precedenti all’intervento. "Rivolgiamo un appello – dicono da Publiacqua – ai cittadini ad un uso responsabile della risorsa e ad evitare, anche nelle...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riserve già disponibili. L’appello: "Uso responsabile delle risorse"

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