Riqualificata con 300mila euro regionali ma oggi la piazza è piena di buche Il sindaco | Esecuzione dei lavori fatta male

Una piazza riqualificata con oltre 300 mila euro provenienti dalla regione si presenta oggi con numerose buche che rendono difficile l’uso quotidiano. Il sindaco ha commentato che i lavori sono stati eseguiti in modo inadeguato, causando problemi alla viabilità e al parcheggio. Nonostante l’investimento, l’area sembra essere ancora lontana dalla condizione di normalità, con i residenti che si trovano ad affrontare un manto stradale irregolare.

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