L’Italia si trova ancora in attesa di sapere se potrà partecipare ai Mondiali, con l’incertezza che rimane sul suo eventuale ripescaggio. La decisione sull’ammissione dell’Iran, che potrebbe influenzare anche il destino degli Azzurri, si attende martedì prossimo. Finora, la nazionale italiana non ha ottenuto la qualificazione diretta, ma l’attenzione resta concentrata sulla possibile opportunità di rientrare nel torneo.

L’ Italia guarda ai Mondiali da lontano, ma il tormentone del possibile ripescaggio continua a riemergere. È successo dopo l’esclusione da Qatar 2022 e si ripete ora, dopo il fallimento nei playoff contro la Bosnia. Stavolta al centro delle speculazioni c’è l’ Iran, qualificato alla Coppa del Mondo 2026 ma alle prese con una scelta delicata, dettata ovviamente dalla situazione geopolitica: la Nazionale di Teheran andrà a giocare negli Stati Uniti, il Paese che li ha attaccati? Più che una possibilità concreta, però, il ripescaggio azzurro resta soprattutto un esercizio teorico. Le due date da segnare sul calendario per la probabile fine di questo tormentone sono il 12 e il 20 maggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ripescaggio Italia ai Mondiali, martedì prossimo è la prima data chiave per capire la scelta dell’Iran

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