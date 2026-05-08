Rione Alto l'ex scuola Mater Divinae Gratiae non c'è più | al suo posto appartamenti e parcheggio

L'edificio che un tempo ospitava la scuola Mater Divinae Gratiae in via San Giacomo dei Capri è stato demolito. Al suo posto sono stati realizzati un complesso residenziale con appartamenti e un'area parcheggio. La trasformazione ha portato alla sostituzione dell'antica struttura con nuove abitazioni e spazi dedicati ai veicoli. La zona, fino a poco tempo fa caratterizzata dalla scuola, ora presenta un volto completamente diverso.

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L'ex scuola Mater Divinae Gratiae di via San Giacomo dei Capri diventa un condominio con case e parcheggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il Canada respinge l’ingresso della Federcalcio dell’Iran al congresso FIFA: “Non c’è posto per loro”Il Canada non ha permesso al presidente della Federcalcio dell'Iran e ad altri due dirigenti di entrare nel Paese per prendere parte al Congresso... Studenti cavie dell’IA: l’esperimento della scuola d’élite con due ore al giorno di lezioniAlpha School promette di rivoluzionare l'educazione con un programma di due ore al giorno basato sull'IA. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Operai precipitati dal montacarichi, 'lunga catena di negligenze'; Dalla Regione Piemonte un finanziamento di 1.335.000 euro per l'area ex Ibl; PalaTerni, Melasecche incalza Comune e Regione: Ora i seggiolini sono indispensabili. Il piano da 400mila euro; Il centro per l’impiego nel grattacielo più alto dell’Umbria: la Regione scommette sul Tulipano. Napoli, operai morti al Rione Alto: «Lunga catena di negligenze»É stata determinata da «collasso strutturale progressivo» e da una «lunga catena di negligenze» il grave incidente sul lavoro in cui persero la vita tre ... ilmattino.it Napoli, al Rione Alto in arrivo videocamere e operazioni Alto ImpattoUn grido d’allarme è partito dal Rione Alto dove i residenti da tempo denunciano un problema di sicurezza, soprattutto nelle ore notturne. Furti e rapine si sono susseguiti negli ultimi mesi: da qui è ... ilmattino.it Lavoro, il punto sulle indagini relative all'incidente al Rione Alto di Napoli che cosò la vita a 3 operai - facebook.com facebook