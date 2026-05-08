Riofreddo in lutto per la scomparsa di Mirco Pennacchi | Perdiamo una persona e un amico
Riofreddo piange la scomparsa di Mirco Pennacchi, un giovane padre di due figlie molto conosciuto nel paese. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e le persone che lo avevano conosciuto. Simone Mercatelli, candidato sindaco della lista “Verghereto - Tradizioni e Futuro”, ha espresso pubblicamente il suo cordoglio per la perdita di Pennacchi, definendolo una persona e un amico.
Simone Mercatelli, candidato sindaco della lista “Verghereto - Tradizioni e Futuro”, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mirco Pennacchi, giovane padre di due figlie, molto conosciuto e stimato nel territorio. “La notizia della scomparsa di Mirco Pennacchi ci addolora profondamente -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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