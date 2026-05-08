Rinoplastica e IA Schiavon | La tecnologia aiuterà a progettare meglio gli interventi

Dal 7 al 9 maggio si svolge al San Raffaele un incontro dedicato alla chirurgia estetica del volto, con la partecipazione di specialisti provenienti da diverse parti d’Italia. Al centro del dibattito ci sono le nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, e il loro impatto sulla sicurezza e sulla pianificazione degli interventi di rinoplastica. L’evento si concentra sull’utilizzo di strumenti innovativi per migliorare la progettazione degli interventi chirurgici.

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Dal 7 al 9 maggio al San Raffaele specialisti da tutta Italia per discutere di nuove tecnologie, sicurezza e chirurgia estetica del volto “La tecnologia ci aiuterà sempre di più, mal’esperienza del chirurgo resterà centrale. Innovare senza perdere l’esperienza costruita negli anni”.PerPatrizia Schiavon,presidente AICEFF,è questa la sfida della nuova rinoplastica, una disciplina che oggi guarda sempre più verso intelligenza artificiale, simulazioni 3D e tecnologie di precisione, senza però rinunciare al valore della formazione e degli anni di sacrifici e dell’esperienza maturata negli anni in sala operatoria. Temi che saranno al centro del26° Congresso Nazionale AICEFF, in programma dal 7 al 9 maggio all’IRCCS Ospedale San Raffaele.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rinoplastica e IA, Schiavon: “La tecnologia aiuterà a progettare meglio gli interventi” Notizie correlate Leggi anche: Pulsar, gli astronauti Comellini e Patassa si raccontano: «Non dobbiamo avere paura dell’IA, è uno strumento. Ci aiuterà su come arrivare su Marte» – Il video Genitori e IA: ecco come Meta aiuterà a vigilare sulle chat dei figli? Cosa sapere Meta introduce Topic Insights per monitorare i temi delle chat con l'IA su Facebook e Instagram.