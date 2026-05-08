Rimpatriato torna in Italia con documenti particolari e gira per Trento | arrestato

Da trentotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È successo tutto nella giornata di giovedì 7 maggio, quando le volanti della questura di Trento hanno messo le manette ai polsi a uno straniero. Il motivo? Lo hanno trovato in Italia nonostante fosse già stato rimpatriato nel suo paese d’origine.La scopertaL’intervento è avvenuto nei pressi di un.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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