Rimini Marathon Kids Run 2026 | premiate le cinque scuole campionesse di partecipazione

Venerdì mattina si è svolta in sala della giunta la cerimonia di premiazione delle cinque scuole elementari con il maggior numero di iscrizioni alla Rimini Marathon Kids Run 2026. La gara podistica non competitiva, rivolta a bambini tra i 6 e gli 11 anni, si è tenuta in questa occasione. Durante l’evento sono stati consegnati i riconoscimenti alle scuole più partecipative.

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