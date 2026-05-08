Rimini Marathon Kids Run 2026 | premiate le cinque scuole campionesse di partecipazione
Venerdì mattina si è svolta in sala della giunta la cerimonia di premiazione delle cinque scuole elementari con il maggior numero di iscrizioni alla Rimini Marathon Kids Run 2026. La gara podistica non competitiva, rivolta a bambini tra i 6 e gli 11 anni, si è tenuta in questa occasione. Durante l’evento sono stati consegnati i riconoscimenti alle scuole più partecipative.
Si è svolta venerdì mattina (8 maggio), in sala della giunta, la cerimonia di premiazione delle cinque scuole elementari che si sono distinte per il maggior numero di partecipanti alla Rimini Marathon Kids Run 2026, la gara podistica non competitiva dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Rimini Marathon 2026: tre giorni di sport tra Campionati Italiani Assoluti, Ten Miles, Family Run e Kids RunIn occasione della undicesima edizione della Rimini Marathon, in programma domenica 19 aprile, il Consiglio federale della Fidal ha assegnato alla...
Leggi anche: Rimini Marathon: record di partecipazione e trionfo sulla Riviera
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Risultati Titano Trail San Marino 2026; Trieste la Family Run del Sap per le vittime della criminalità.
Spettacolo Rimini Marathon: si parte con la Kids Run, circa 1000 bambini delle scuole al viaÈ il grande weekend della Rimini Marathon, che animerà la città di Rimini, con il coinvolgimento di tutto il lungomare fino a Riccione e Misano. Nuova partenza, dalla rotonda Lucio Battisti, e una ... altarimini.it
Rimini Marathon 2023 con 10mila persone, chi ha vintoRimini, 26 marzo 2023 – Una festa per oltre diecimila persone. Una marea colorata ha invaso le strade della città per l’ottava edizione della Rimini Marathon. Atleti, appassionati e famiglie si sono ... ilrestodelcarlino.it
Rimini Marathon Kids Run 2026. Premiate le cinque scuole campionesse di partecipazione - facebook.com facebook
“Madre Teresa di Calcutta” davanti a “Fellini” e “Alba Adriatica” #Rimini #Sport x.com