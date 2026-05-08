A Rimini, il divario di genere nel mondo del lavoro ha raggiunto il 21,7 per cento, con la maternità indicata come uno dei fattori principali che influiscono sulle carriere femminili. La stagionalità del settore turistico, caratterizzato da picchi e cali durante l’anno, contribuisce a questa disparità. La presenza di donne che interrompono o rallentano il percorso professionale per motivi legati alla maternità appare evidente nei dati raccolti.

? Punti chiave Perché la maternità penalizza le carriere lavorative a Rimini?. Come influisce la stagionalità turistica sul divario tra i generi?. Quali servizi educativi potrebbero ridurre il calo della natalità?. Quanto incide la mancanza di stabilità contrattuale sulle pensioni femminili?.? In Breve Ravenna registra il gap minore con un distacco occupazionale del -14,6%.. Forlì-Cesena mostra un peggioramento del gap lavorativo del 2,7% rispetto all'anno precedente.. Il calo salariale annuo a Ravenna per le donne è di 9.228,76 euro.. Francesco Marinelli avverte che la penalizzazione delle madri aggrava il calo demografico romagnolo.. Il divario occupazionale tra uomini e donne a Rimini ha raggiunto il 21,7% secondo i dati Bes 2025, segnando la criticità più alta tra tutte le province della Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, il divario di genere schizza al 21,7%: il peso della maternità

Notizie correlate

Leggi anche: Lavoro e maternità, allarme a Rimini: si registra il divario di genere più ampio della Romagna al 21,7%

Umbria, l’indice di vecchiaia schizza al 247: il divario con l’Italia? Cosa scoprirai Quali comuni umbri rischiano lo spopolamento totale a causa dell'invecchiamento? Come influisce la popolazione straniera sul...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Basket: la Libertas vuole i playoff, dovrà vincere a Rimini; Rimini batte Livorno e stacca il pass per i quarti di playoff; Finisce a Rimini il campionato della Libertas; Savi a Belve, la rabbia del sindaco: Offensivo verso vittime e Paese.

Rimini, il divario di genere si allarga: la maternità pesa su lavoro e carrieraI dati BES 2025 confermano la child penalty: nella provincia riminese il gap occupazionale femminile è il più alto della Romagna, influenzato anche dalla stagionalità del turismo e dalla carenza di ... altarimini.it

Rimini, tasso di occupazione sale ed è sorpasso sulle altre province romagnoleIl panorama del lavoro in Romagna nel 2025 si delinea come un sistema caratterizzato da fondamentali solidi, ma attraversato da crepe strutturali che richiedono attenzione immediata. Lo rivela la Cisl ... altarimini.it

sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook