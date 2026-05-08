Durante il Met Gala si sono diffuse voci di tensioni tra Rihanna e ASAP Rocky, alimentando il gossip sulla loro relazione. Tuttavia, fonti vicine alla coppia hanno prontamente smentito le indiscrezioni, spiegando che le tensioni sarebbero dovute solo alla stanchezza e non a problemi più profondi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che continuano a monitorare la coppia in vista di eventuali sviluppi.

Rihanna e ASAP Rocky fanno coppia fissa ormai da sei anni e nel corso di questa lunga relazione hanno avuto tre figli, ma il tempo di convolare a nozze non è ancora arrivato. A pochi giorni dalla partecipazione della coppia al Met Gala, i video che sembrano documentare un po' di tensione tra la popstar e imprenditrice e il suo compagno continuano a circolare sui social, alimentando le voci di una possibile crisi nella coppia. Elegantissimi sul red carpet del prestigioso evento organizzato da Vogue, Rihanna e ASAP Rocky hanno interagito a lungo a favore di telecamera prima di entrare nel museo per la festa privata. Due episodi, in particolare, hanno colpito gli utenti dei social.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rihanna e ASAP Rocky in crisi? Le tensioni al Met Gala accendono il gossip

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