Riforma della medicina | Luca Corti guida la nuova Consulta nazionale

Una nuova consulta nazionale sulla medicina è stata istituita con a capo Luca Corti. La riforma prevede modifiche nelle norme relative all'uso dell'intelligenza artificiale nel settore medico e introduce restrizioni sulla comunicazione dei medici sui social media. Le nuove regole stabiliscono limiti più chiari per l'applicazione delle tecnologie digitali e per le interazioni online degli operatori sanitari. Le disposizioni entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambieranno le regole per l'uso dell'intelligenza artificiale in medicina?. Quali nuovi limiti regoleranno la comunicazione dei medici sui social media?. Perché il tempo dell'ascolto diventerà un obbligo normativo entro il 2027?. Come influirà la nuova riforma sul rapporto tra medico e paziente?.? In Breve Consulta composta da 38 esperti per aggiornare il codice del 2014. Nuove norme su IA e telemedicina previste entro l'anno 2027. Team di supporto Deontologia Medica coinvolge professionisti dell'Ordine di Savona. Obiettivi includono equo compenso e contrasto alle pseudoscienze nel triennio prossimo. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Savona, Luca Corti, è stato nominato componente della Consulta Deontologica Nazionale presso la FNOMCeO per guidare la riforma del Codice di Deontologia Medica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma della medicina: Luca Corti guida la nuova Consulta nazionale Notizie correlate Etica medica: Luca Milano alla Consulta nazionale della FNOMCeO? Cosa scoprirai Come influenzerà l'intelligenza artificiale il nuovo Codice di deontologia medica? Quali regole regoleranno il rapporto tra robotica... Guida e stupefacenti: la svolta scientifica della ConsultaLa Corte Costituzionale riforma la punibilità per guida sotto stupefacenti: ora conta la soglia scientifica La Corte Costituzionale ha riformato la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riforma farmaceutica. Adf: Vendite dirette in Italia al 30% contro media Ue del 5%. Distinguere chi opera con obblighi di servizio pubblico; Liste d'attesa. Schillaci: 81% visite erogate nei tempi, trend invertito. E sulla riforma della medicina generale, spiega: Non aboliremo il rapporto fiduciario con i medici di famiglia; Blog | Riforma della Medicina territoriale, ovvero l'ultimo tassello della distruzione del nostro servizio sanitario; Mastronuzzi (SIMG): La Prevenzione Vaccinale nell’Adulto: Un Percorso Su Misura Fondato sulla Fiducia. Medici di famiglia, nuova riforma: Meloni sconfiggerà il potere della lobby?In gioco una migliore assistenza per i cittadini. Il potente sindacato e l'Enpam da 20 anni bloccano tutti i tentativi. Stavolta siamo alla resa dei conti: le Regioni tutte d'accordo ... corriere.it Medici di famiglia, riforma in due fasi: subito il decreto light per la dipendenzaIl ministro Schillaci ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni che ha dato il suo via libera alla riforma ... ilsole24ore.com Riforma della responsabilità erariale, confronto acceso alle Ville Ponti di Varese oggi. - facebook.com facebook Bel dibattito oggi alla Luiss sulla riforma della #legge elettorale. Coordinato da @profdalimonte e con politici di tutti gli schieramenti. Nel mio breve intervento ho sollevato due questioni problematiche della proposta di legge della maggioranza: 1) Semplicità. L x.com