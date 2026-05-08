Rifiuti impianti fuori uso e raccolta rallentata | Gualtieri corre ai ripari

Il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo ha annunciato interventi per gestire i rifiuti, in particolare riguardo agli impianti fuori uso e alla raccolta, che stanno rallentando. La decisione arriva in risposta alle difficoltà riscontrate nelle operazioni di smaltimento e di raccolta dei rifiuti nella capitale, con l’obiettivo di migliorare la situazione nei prossimi giorni. La comunicazione è stata diffusa stamattina, senza specificare i dettagli delle misure adottate.

Roma, 7 maggio 2026 – Il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo e Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato tre ordinanze per garantire la continuità del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti nella Capitale, a fronte della riduzione della capacità di trattamento e smaltimento dovuta alla temporanea indisponibilità di diversi impianti regionali, nazionali ed esteri segnalata da Ama. Nelle scorse settimane diverse realtà in cui vengono conferiti i rifiuti sono state interessate da un susseguirsi congiunto di fattori che ne hanno limitato o impedito la capacità di ricezione. Una concomitanza straordinaria di elementi esogeni che ha rallentato temporaneamente la regolare raccolta, che sarà ripristinata già nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Freddo e pioggia su Bari, il Comune corre ai ripari: sì ad accensione impianti termosifoni fino al 7 aprileNel dettaglio, l'attivazione giornaliera consentita degli impianti sarà di 4 ore.

Crisi energetica, l’ombra della guerra in Iran: l’Ue corre ai ripari: “Dallo smart working all’uso delle auto. Rincari già pesanti, prepararsi a shock prolungati”La crisi in Medio Oriente non ha ancora fatto impennare il costo dell’energia ai livelli visti dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma il campanello...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pirotecnica e ambiente: come l'Italia gestisce il fine vita di un rifiuto invisibile e pericoloso; Torre Cimabue, ascensori ancora fuori uso; Roma, mezzi Ama stracolmi di rifiuti e raccolta in affanno durante gli Internazionali, Santori (Lega): Inaccettabile.

Veicoli fuori uso, nuove regole per la gestione delle batterieÈ ripartito dal Piemonte il viaggio per la sostenibilità di Assoambiente (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, ... repubblica.it

Auto elettriche, che fine fanno le batterie dei veicoli fuori uso? L’italia aggiorna le regole del ricicloCon l’avanzare della transizione ecologica e l’incremento costante di veicoli elettrici e ibridi sulle nostre strade, una questione emerge con forza crescente: come gestire in modo sostenibile le loro ... greenme.it

Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/rifiuti-svolta-sicilia-prova-cantieri-AINyDqkC - facebook.com facebook

Cercavano di riorganizzarsi puntando al buisness dei rifiuti, a processo i vertici del clan Sarno x.com