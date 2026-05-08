Rifiuti a Roma tre ordinanze di Gualtieri contro l’emergenza | Pesa anche la guerra in Iran

Il sindaco di Roma ha firmato tre ordinanze che prevedono interventi su diversi impianti della città, con l’obiettivo di affrontare l’attuale emergenza rifiuti. Queste misure sono state adottate in risposta alle difficoltà nel gestire la quantità di rifiuti prodotti, in un momento in cui anche eventi internazionali come il conflitto in Iran sembrano influire sulla situazione. La decisione mira a rafforzare la capacità di trattamento e smaltimento dei rifiuti nel territorio.

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