Rideva dell’Italia dal suo esilio dorato in Brasile oggi il killer comunista Cesare Battisti piagnucola in carcere…

Cesare Battisti, ex membro di gruppi armati di sinistra, si trova attualmente in carcere in Italia, dove ha scritto lettere chiedendo comprensione e pietà. In passato, durante il suo esilio in Brasile, aveva spesso mostrato disprezzo nei confronti dell’Italia e delle sue vittime, facendo anche ironia sulle sue azioni. Ora, in carcere, si lamenta delle condizioni e dei anni passati lontano dal paese.

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Chiede comprensione, pietà, scrive lettere, parla di tanto carcere fatto e dimentica di quando si faceva beffe dell’Italia e delle sue vittime nell’esilio dorato del Brasile. Cesare Battisti, il terrorista leader dei Proletari armati per il comunismo (Pac), che sconta l’ergastolo per quattro omicidi, ha scritto dal carcere di Massa dove è detenuto un appello per chiedere di accedere ai benefici anche per incontrare il figlio 12enne. L’appello è stato diffuso tramite il quotidiano La Nazione con una lettera i n cui lamenta di non venire ammesso a semilibertà o permessi, benefici cui detenuti hanno diritto quando hanno scontato una parte della condanna in condizioni di buona condotta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rideva dell’Italia dal suo esilio dorato in Brasile, oggi il killer comunista Cesare Battisti piagnucola in carcere… Notizie correlate La lettera di Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei rivedere mio figlio”Massa, 8 maggio 2026 – Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai Proletari armati per il comunismo,... La lettera di Cesare Battisti dal carcere: «Qui senza diritti, vorrei rivedere mio figlio»Cesare Battisti chiede che gli vengano riconosciuti i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario. Panoramica sull’argomento Cesare Battisti, lettera dal carcere: Vorrei rivedere mio figlioL’ex appartenente ai Proletari armati per il comunismo (Pac), condannato all’ergastolo per quattro omicidi commessi negli anni Settanta, scrive al quotidiano La Nazione, denunciando una disparità d ... tg24.sky.it L’ex terrorista Cesare Battisti arriva in ItaliaRoma, 14 gen. (askanews) – Cesare Battisti in giubbotto interpol, baffi e occhiali mentre lascia gli uffici della polizia internazionale a Santa Cruz, in Bolivia. L’ex terrorista dei Pac, proletari ... affaritaliani.it