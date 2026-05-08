Ricircolo festa del riusco al Circolo Arci Isolotto
Si è svolta al Circolo Arci Isolotto una festa dedicata al riciclo, dedicata a chi desidera vendere oggetti usati come vestiti, fumetti, libri, giochi, bigiotteria e altre cose di seconda mano. L'evento ha attirato partecipanti interessati a scambiare e vendere articoli di vario tipo, creando un'occasione per disfarsi di oggetti ormai inutilizzati. La manifestazione ha visto una buona affluenza di persone alla ricerca di occasioni e di oggetti vintage.
Una festa per chi vuole vendere le sue anticaglie, cianfrusaglie, vestiti, fumetti, libri, carte da collezione, giochi e giocattoli, bigiotteria, vecchie cose e cose vecchiotte. Una festa per far spazio in casa, svuotare il garage, la cantina, il ripostiglio, l'armadio. Una festa per tutti gli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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