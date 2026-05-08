Richiesta urgente su qualità delle acque sotterranee Rischi per la salute pubblica servono verifiche immediate

È stata inviata al Comune di Lusciano una richiesta urgente riguardante la qualità delle acque sotterranee, evidenziando possibili rischi per la salute pubblica. La comunicazione è stata estesa alla Prefettura di Caserta, alla Regione Campania, all’ARPAC e all’ASL Caserta. L’obiettivo è sollecitare verifiche immediate per accertare la sicurezza delle acque e prevenire eventuali problemi sanitari.

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Una richiesta formale di intervento urgente in materia di tutela della salute pubblica e qualità delle acque sotterranee è stata indirizzata al Comune di Lusciano, con comunicazione estesa per conoscenza a Prefettura di Caserta, Regione Campania, ARPAC e ASL Caserta.Il documento è stato firmato.🔗 Leggi su Casertanews.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Campania, allarme contaminazione nelle acque sotterranee: la Regione chiede verifiche urgenti alle AslAllarme contaminazione nelle acque sotterranee in Campania: la Regione chiede verifiche urgenti dopo i superamenti di Tce e Pce rilevati in diverse... In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarieLa Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Riorganizzazione del 118, in Consiglio regionale un’interrogazione urgente; Viabilità a Taranto, Perrini chiede audizione urgente: Situazione al collasso; Lago di Vico, scatta la diffida: Rischio per salute e ambiente; Sulmona: i gruppi di minoranza richiedono un Consiglio straordinario urgente. Commissione, richiesta intervento per disservizi Open FiberLa Seconda commissione, presieduta da Letizia Michelini, ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione, concernente una Richiesta di intervento urgente per la risoluzione dei disservizi ... ansa.it Sulmona: i gruppi di minoranza richiedono un Consiglio straordinario urgenteSulmona,5 maggio– In qualità di consiglieri comunali di minoranza del Comune di Sulmona abbiamo formalmente richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto per affrontare in ma ... corrierepeligno.it Abbiamo ricevuto una richiesta urgente di aiuto per una giovane mamma rimasta vedova pochi giorni fa, con tre bambini piccoli da accudire. In questo momento la famiglia ha bisogno di sostegno immediato per affrontare le necessità più essenziali. Chiediam facebook