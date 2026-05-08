Riccione modello globale di Città Giardino viale Ceccarini sulla rivista internazionale Topscape

Il tratto a mare di viale Ceccarini a Riccione è stato protagonista di un approfondimento sulla rivista internazionale Topscape Paysage, dedicata all’architettura del paesaggio e al design urbano. La pubblicazione, composta da sei pagine, descrive il nuovo volto della zona e la presenta come esempio di “Città Giardino” a livello globale. La rivista è nota per trattare temi di riferimento nel settore a livello mondiale.

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Il nuovo volto del tratto a mare di viale Ceccarini balza agli onori della cronaca internazionale grazie a un imponente servizio monografico di sei pagine pubblicato da Topscape Paysage, la rivista che rappresenta lo stato dell’arte mondiale nell’architettura del paesaggio e nel design urbano.La.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale GramsciNuova pavimentazione, tecnologia per proteggere i pini e un progetto ispirato al “bosco filare”: prende forma la trasformazione di viale Ceccarini... Viale Ceccarini, Forza Italia: “Serve un cambio di passo. Il salotto di Riccione non può essere lasciato così"Il capogruppo Andrea Dionigi Palazzi (Forza Italia) denuncia degrado, rifiuti e cantieri lasciati in stato di incuria nel cuore di Riccione Il... Una raccolta di contenuti Città commestibili: tetti e giardini trasformati in orti valgono 20 milioni di tonnellate di ciboUno studio su 840 centri abitati europei svela come l’agricoltura urbana possa soddisfare il 28% del fabbisogno di ortaggi di 190 milioni di abitanti ... repubblica.it Città Giardino compie 100 anni, il quartiere 'inglese' trasformò il centro: il viale alberato, il reticolo di vie e le ville degli anni '20TREVISO - Oggi possiamo percorrere un arioso viale alberato, passeggiare sui marciapiedi che costeggiano le numerose vie e osservare gli eleganti villini che caratterizzano la Città Giardino, ma fino ... ilgazzettino.it