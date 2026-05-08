La Francia sta promuovendo il riarmo dei missili SCALP, una decisione che coinvolge anche l’Italia e la Marina italiana. Questa iniziativa provoca difficoltà operative e strategiche per le forze navali italiane, che devono valutare come adattarsi alle nuove esigenze di difesa. Inoltre, il progetto ELSA, volto a sviluppare una tecnologia nazionale, si trova sotto pressione, sollevando interrogativi sulla capacità italiana di mantenere la sovranità tecnologica nel settore.

? Punti chiave Perché la mossa della Francia mette in difficoltà la Marina italiana?. Come influirà il progetto ELSA sulla sovranità tecnologica dell'Italia?. Quali rischi comporta per l'Italia dipendere dai missili americani Tomahawk?. Quando saranno pronti i nuovi sottomarini U-212 con capacità di attacco?.? In Breve Iniziativa ELSA mira a missili con gittata tra 500 e 2000 chilometri.. Fondi per programma Stratus passano da 2 milioni nel 2024 a 5 milioni nel 2026-2028.. Capacità deep strike italiana prevista per il 2028 e antinave per il 2034.. Sviluppo Land Cruise Missile MBDA basato sulla tecnologia dello SCALP Naval.. La Francia ha deciso di riavviare la produzione dei missili da crociera imbarcati SCALP Naval, costringendo la Marina Militare italiana a accelerare la scelta per la propria capacità di attacco in profondità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riarmo missili SCALP: la Francia spinge l’Italia verso nuove scelte

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