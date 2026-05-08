Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo | spiagge di nuovo accessibili

Il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo è stato revocato. Le autorità hanno deciso di riaprire le spiagge, che erano state interdette a causa di un problema di qualità delle acque. Da oggi, cittadini e turisti possono tornare a frequentare le aree balneari senza restrizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e le spiagge sono state riaperte al pubblico.

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"> Revocato il divieto di balneazione al Lungomare Caracciolo. Napoli, 7 maggio 2026 – Dopo attenti controlli e verifiche effettuate dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ufficialmente revocato il divieto di balneazione nell’area del Lungomare Caracciolo. Questo provvedimento giunge in seguito a un esito favorevole dei campioni d’acqua prelevati lo scorso martedì, che hanno confermato il ripristino delle condizioni ottimali per la balneazione. Il divieto di balneazione era stato imposto nei giorni precedenti, dopo che le analisi condotte avevano rivelato la presenza di valori microbiologici superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo: spiagge di nuovo accessibili. Notizie correlate Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo dopo le nuove analisi dell’ArpacIl Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione imposto pochi giorni fa sul lungomare Caracciolo: dalle nuove analisi è emerso che i... Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazioneTempo di lettura: < 1 minuto Revocato il divieto di balneazione per l’area marino costiera denominata Lungomare Caracciolo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Balneazione, revocato il divieto in tre punti di Genova; Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazione; Lungomare Caracciolo, revocato il divieto di balneazione; Napoli, revocato il divieto di balneazione al Lungomare Caracciolo. Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazioneRevocato il divieto di balneazione per l'area marino costiera denominata Lungomare Caracciolo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Gaetano Manfredi a seguito dei risultati delle analisi ... ansa.it Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo dopo le nuove analisi dell’ArpacIl Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione imposto pochi giorni fa sul lungomare Caracciolo: dalle nuove analisi è emerso che i parametri ... fanpage.it Il Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione imposto pochi giorni fa sul lungomare Caracciolo: dalle nuove analisi è emerso che i parametri sono tornati nella norma. facebook Revocato il divieto temporaneo di balneazione a Santa Chiara, Vernazzola e in via Flecchia A seguito dell’esito positivo delle analisi effettuate da Arpal, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione. x.com