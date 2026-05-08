rete idrica del tutto rinnovata investimento da 250mila euro

È stata completata la ristrutturazione della rete idrica nel territorio di Vigarano Pieve, nel comune di Vigarano Mainarda, con un investimento complessivo di 250mila euro. L’intervento ha interessato la sostituzione e l’aggiornamento delle condutture per migliorare la distribuzione dell’acqua e ridurre eventuali perdite. La nuova linea garantirà un servizio più affidabile per i residenti dell’abitato.

Una linea idrica del tutto rinnovata, per garantire un servizio sicuro ed efficiente all’abitato di Vigarano Pieve, nel comune di Vigarano Mainarda. Si sono conclusi nei giorni scorsi, a cura del Gruppo Hera e in accordo con l’amministrazione comunale, i lavori di rinnovo della condotta di via Argine Po, un tratto di rete strategica per la località ferrarese che in passato ha risentito della presenza delle radici degli alberi sul ciglio della strada. L’intervento ha visto la posa di una nuova tubazione in PVC lunga circa 850 metri, che da via Rondona supera l’incrocio semaforico con la variante della strada provinciale Virgiliana. Proprio per attraversare l’incrocio senza impattare sulla viabilità, l’ultima fase dei lavori è stata realizzata con una tecnologia innovativa, senza scavo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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