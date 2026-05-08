RESIDANZA 2026 | Doppio appuntamento al Ridotto del Mercadante e a Piazza Municipio
Martedì 12 maggio, RESIDANZA 2026 si presenta con due eventi distinti. La prima si svolge al Ridotto del Mercadante, offrendo una performance legata alla nuova coreografia. Successivamente, si tiene un evento site specific in Piazza Municipio, che coinvolge la città attraverso un appuntamento di danza urbana. La serata combina elementi di ricerca performativa e interventi in spazi pubblici, creando un collegamento diretto tra scena e ambiente urbano.
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